L'Iran combatte per sopravvivere potrebbe ricorrere al terrorismo internazionale | l'analisi dell'esperto

Un analista militare afferma che l’Iran potrebbe ricorrere al terrorismo internazionale per far fronte alle difficoltà militari interne. Secondo l’esperto, il rischio più concreto consiste nel fatto che Teheran possa usare le sue reti esterne per compiere azioni terroristiche. L’intelligence internazionale sta monitorando attentamente questa eventualità, mentre il governo iraniano affronta le sfide sul piano militare e politico.

Emmanuele Panero, analista militare: "Il rischio più concreto, ed è quello per cui l'intelligence internazionale è in massima allerta, è che l'Iran possa tentare di compensare la debolezza militare sul campo fomentando azioni di carattere terroristico attraverso le proprie reti esterne". 🔗 Leggi su Fanpage.it

"L'Iran non è mai stato così isolato e fragile, possibile colpo di stato interno": l'analisi dell'esperto ISPIL'Iran continua a essere attraversato da proteste che intrecciano crisi economica, repressione e crescente perdita di legittimità del regime.

Cosa comporta la guerra Israele-Usa all'Iran, l'analisi: "Cambio di regime è impossibile senza il popolo"La guerra di Trump e Netanyahu può davvero portare a un cambio di regime a Teheran? L'ipotesi del ritorno della monarchia è priva di oggettivi...

