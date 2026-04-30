L’eredità della ‘zebra’ Chiara | Parliamo di cancro senza tabù Informazioni concrete per i malati

Chiara Pennuti, ex ingegnera aerospaziale, era impegnata nella produzione della seconda stagione del suo podcast “Una zebra in corsia” quando è venuta a mancare. La serie di audio, disponibile online, affronta senza filtri il tema del cancro, offrendo informazioni dirette e pratiche per chi affronta questa malattia. La sua morte ha lasciato un vuoto tra coloro che seguivano il progetto, che mirava a parlare di malattia in modo aperto e concreto.

Chiara Pennuti non ha fatto in tempo a pilotare – lei che lavorava ai razzi spaziali in Germania – il lancio della seconda edizione del suo podcast ‘Una zebra in corsia’ (si tratta di una serie di file audio che si possono scaricare online e ascoltare quando si vuole). Il raro sarcoma da cui era affetta se l’è portata via un anno fa a soli 27 anni, ma la sua eredità ha acquisito una voce formidabile grazie a un gruppo di amici e familiari che con lei hanno condiviso l’esigenza di smantellare la comunicazione tradizionale intorno al cancro, fatta di paure e reticenze. Sulla pista di lancio c’è infatti la seconda edizione del format (che trova voce su Instagram, You Tube, Spotify) che Chiara aveva già tracciato nelle linee portanti, coordinato da Martina Cavallucci, che le è stata a fianco anche per la prima edizione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’eredità della ‘zebra’ Chiara: "Parliamo di cancro senza tabù. Informazioni concrete per i malati" Notizie correlate Nel nome di Chiara per abbattere i tabù sul cancro: torna il podcast che guarda in faccia la malattiaOggi, mercoledì, presso il Prime center dello Ior (Istituto Oncologico Romagnolo) a San Cristoforo di Cesena, è stata presentata la seconda stagione... L'eredità coraggiosa di Chiara: il tumore raccontato senza filtri nella seconda e nuova stagione del podcastOggi, mercoledì, presso il Prime center dello Ior (Istituto Oncologico Romagnolo) a San Cristoforo di Cesena, è stata presentata la seconda stagione... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: L’eredità della ‘zebra’ Chiara: Parliamo di cancro senza tabù. Informazioni concrete per i malati; L'eredità coraggiosa di Chiara: il tumore raccontato senza filtri nella seconda e nuova stagione del podcast; Il podcast ’Una zebra in corsia’: Voci senza tabù contro il cancro. Cinema in biblioteca: oggi parliamo di... Oggi, 29 aprile, ricorre l'anniversario di un'opera che ha segnato il punto di non ritorno per l'horror italiano: nel 1981 usciva nelle sale "...e tu vivrai nel terrore! - L'aldilà", di Lucio Fulci Dopo aver toccato la vetta della n - facebook.com facebook