L' eredità coraggiosa di Chiara | il tumore raccontato senza filtri nella seconda e nuova stagione del podcast

Oggi, presso il Prime Center dello Ior a San Cristoforo di Cesena, è stata presentata la seconda stagione del podcast “Una Zebra in Corsia”. Il progetto mira a offrire un racconto più aperto e accessibile della malattia oncologica, attraverso testimonianze e narrazioni dirette. La presentazione si è svolta in un contesto dedicato alla sensibilizzazione sulla lotta contro il cancro, coinvolgendo professionisti e persone che condividono esperienze personali legate alla malattia.

Oggi, mercoledì, presso il Prime center dello Ior (Istituto Oncologico Romagnolo) a San Cristoforo di Cesena, è stata presentata la seconda stagione del podcast “Una Zebra in Corsia”, progetto nato per contribuire a un racconto più aperto, consapevole e accessibile della malattia oncologica.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Renzi–Vannacci, scontro senza filtri da Pulp Podcast La nuova stagione di “Una mattina”, il podcast del Post sulla ResistenzaSono uscite le cinque puntate, incentrate sui fatti del 1944: le si potrà ascoltare anche senza avere seguito la prima stagione Dall’anno scorso il...