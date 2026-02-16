Atrani il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento comunale per la tutela della vitalità urbana
Il Consiglio Comunale di Atrani ha approvato il nuovo Regolamento per la tutela della vitalità urbana, dopo aver constatato che molte attività chiudono durante l’inverno. Questa decisione mira a mantenere vivo il paese anche nei mesi più freddi, quando negozi e ristoranti spesso restano chiusi. La chiusura delle attività colpisce soprattutto le relazioni sociali e i servizi offerti ai residenti, che in estate sono più vivaci. Per questo motivo, il Comune vuole intervenire per preservare l’energia del centro durante tutto l’anno.
Il Consiglio Comunale di Atrani ha approvato il Regolamento comunale per la tutela della vitalità urbana, un atto che segna un passaggio importante nella visione di governo e sviluppo del borgo E' uno dei luoghi più belli della Costiera Amalfitana ma, come molti piccoli centri, affronta una criticità evidente nel periodo invernale, quando la chiusura di attività commerciali e ricettive rischia di spegnere la vita quotidiana del paese, riducendo servizi, presidi e relazioni sociali. Ad Atrani, il Regolamento nasce da questa consapevolezza e si fonda su un principio chiaro: mantenere vivo il borgo anche d’inverno è un interesse di tutta la comunità.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Consiglio comunale, approvato all'unanimità regolamento impianti a biomasse
Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità un nuovo regolamento sugli impianti a biomasse, per rispettare le leggi nazionali e regionali e evitare possibili sanzioni giudiziarie.
Comune di Baronissi, approvato in Consiglio comunale il nuovo Piano Urbanistico Comunale
Il Consiglio comunale di Baronissi ha approvato definitivamente l’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e la relativa variante, rappresentando un momento importante per la pianificazione urbanistica della città.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
