Atrani il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento comunale per la tutela della vitalità urbana

Il Consiglio Comunale di Atrani ha approvato il Regolamento comunale per la tutela della vitalità urbana, un atto che segna un passaggio importante nella visione di governo e sviluppo del borgo E' uno dei luoghi più belli della Costiera Amalfitana ma, come molti piccoli centri, affronta una criticità evidente nel periodo invernale, quando la chiusura di attività commerciali e ricettive rischia di spegnere la vita quotidiana del paese, riducendo servizi, presidi e relazioni sociali. Ad Atrani, il Regolamento nasce da questa consapevolezza e si fonda su un principio chiaro: mantenere vivo il borgo anche d’inverno è un interesse di tutta la comunità.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità un nuovo regolamento sugli impianti a biomasse, per rispettare le leggi nazionali e regionali e evitare possibili sanzioni giudiziarie.

Il Consiglio comunale di Baronissi ha approvato definitivamente l’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e la relativa variante, rappresentando un momento importante per la pianificazione urbanistica della città.

