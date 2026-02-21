È morto Tristezza il fantino di Lercara Friddi che ha vinto cinque volte il Palio di Siena
Rosario Pecoraro, questo il suo nome all'anagrafe, aveva 92 anni. Ha scritto la storia della leggendaria corsa dei cavalli vestendo i colori di diverse contrade. Il cordoglio del sindaco Luciano Marino: "Se ne va un uomo che è stato l’orgoglio della nostra comunità, la sua eredità resterà viva nei nostri cuori" È morto all'età di 92 anni Rosario Pecoraro, detto "Tristezza", il fantino di Lercara Friddi che ha vinto cinque volte il Palio di Siena. Pecoraro si è si è spento a Livorno, lasciando un segno profondo nel mondo delle contrade e nella sua comunità d’origine, Lercara Friddi, che oggi lo ricorda con commozione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Anvvfc Lercara Friddi, celebrato il trentennaleA Lercara Friddi, la sezione dell'Anvvfc ha celebrato i suoi trent'anni.
Morto Saro Pecoraro Tristezza, il fantino siciliano che ha scritto la storia del Palio di SienaIl fantino siciliano che ha firmato alcune delle pagine più intense del Palio di Siena è morto il 21 febbraio 2026, lasciando un vuoto enorme tra contradaioli, appassionati di cavalli e chiunque, alme ...
