LEPAS apre in Italia un nuovo capitolo della mobilità elegante

L’azienda cinese LEPAS, parte del gruppo Chery, ha deciso di entrare in Italia e ha lanciato un tour promozionale nelle principali città del paese. La scelta di partire con una serie di eventi in quattro città, tra cui Bologna e Napoli, nasce dall’obiettivo di presentare le sue vetture ai potenziali clienti italiani. Durante il roadshow, i visitatori potranno toccare con mano i modelli e ricevere informazioni direttamente dai concessionari autorizzati.

LEPAS, uno dei marchi del gruppo Chery, compie il primo passo concreto nel mercato italiano con l'avvio del roadshow nazionale, un tour esperienziale che attraverserà quattro città strategiche — Bologna, Torino, Roma e Napoli — coinvolgendo direttamente il pubblico e la rete dei primi concessionari autorizzati.