LEPAS L6 debutta a Milano | il Suv ibrido plug-in che unisce eleganza autonomia e visione globale

A Milano si è tenuto il debutto del nuovo modello di SUV ibrido plug-in, che combina un design raffinato con una buona autonomia di guida. L’evento si è svolto in una location cittadina, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La presentazione ha evidenziato le caratteristiche tecniche del veicolo, con particolare attenzione alle sue prestazioni e alla capacità di integrare funzionalità ecologiche in un contesto urbano.

C’è un luogo, più di altri, in cui il design smette di essere semplice esercizio estetico e diventa dichiarazione d’intenti: Milano. Ed è proprio qui che LEPAS ha scelto di compiere un nuovo passo nella sua strategia europea, svelando in anteprima la L6, SUV compatto di nuova generazione che porta in dote un’idea di mobilità capace di tenere insieme efficienza, stile e tecnologia. Dopo il primo assaggio italiano offerto al Salone dell’Automobile di Torino con la presentazione della L8, il marchio del Gruppo Chery torna dunque nel nostro Paese per ribadire una visione precisa: fare dell’auto non soltanto un mezzo, ma un’estensione contemporanea del vivere urbano, dove eleganza e sostenibilità non viaggiano più su binari separati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - LEPAS L6 debutta a Milano: il Suv ibrido plug-in che unisce eleganza, autonomia e visione globale Notizie correlate Milano Design Week: arriva Lepas L6, il SUV che unisce stile e techIl 20 aprile prossimo, Milano diventerà il palcoscenico del debutto europeo di Lepas, il brand di veicoli a nuova energia appartenente al Gruppo... Byd Atto 2, arriva in Italia il Suv ibrido plug-in: come va, allestimenti e prezziPer Byd è arrivato il momento del lancio ufficiale in Italia della Atto 2 DM-i, il nuovo B-Suv ibrido plug-in della casa cinese. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lepas L6 in anteprima europea a Milano: debutto alla Design Week 2026 | Quattroruote.it; Lepas L6: il nuovo SUV Chery debutta alla Milano Design Week 2026; Lepas L6 debutta a Milano: il SUV plug-in hybrid da 1.200 km di autonomia sfida il segmento compatto; Lepas L6 debutta in Europa, il SUV ibrido di Chery arriva a Milano. Lepas L6 debutta a Milano: il SUV plug-in hybrid da 1.200 km di autonomia sfida il segmento compattoIl nuovo marchio del Gruppo Chery sceglie ancora l'Italia per l'anteprima europea e punta a ridefinire l'idea di mobilità elegante con 279 CV, consumi da 2,4 l/100 km e un'estetica ispirata al leopard ... automoto.it Milano Design Week, LEPAS punta su L6 e L8 per l’EuropaLEPAS presenta a Milano il nuovo L6, SUV plug-in da 279 CV con 1.200 km di autonomia dichiarata. LEPAS allarga il raggio d’azione in Europa e usa l’Italia ... affaritaliani.it I cinque anni nella #parrocchia di San Michele, il trasferimento a Milano, la decisione di lasciare il #sacerdozio. Ora l'ormai ex "don", Alberto Ravagnani, torna a #BustoArsizio: in un monologo a teatro racconterà la sua scelta - facebook.com facebook Dal 25 aprile al 2 giugno, le 100 Oasi si aprono a famiglie e viaggiatori disposti a rallentare. Tra gli ulivi in Puglia, tra le saline di Trapani o tra le lucciole, alle porte di Milano x.com