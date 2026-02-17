Oltre il 52% si iscrive in un liceo solo la metà dei diplomati si iscrive all’Università e le aziende non trovano lavoratori specializzati Qualcosa non quadra
Secondo il rapporto “Senso della scuola, senso del lavoro” dell’Osservatorio Iride, più del 52% degli studenti sceglie di iscriversi ai licei, ma solo la metà dei diplomati prosegue con l’università. Nel frattempo, le aziende lamentano una carenza di lavoratori con competenze specializzate. Un dato concreto evidenzia come l’aumento degli iscritti non si traduca automaticamente in un mercato del lavoro più qualificato.
Il rapporto “Senso della scuola, senso del lavoro” dell’Osservatorio Iride (Fondazione Costruiamo il Futuro e Censis) fotografa un sistema educativo che, pur ampliando l’accesso agli studi superiori, fatica a tradurre questa espansione in capitale umano avanzato. Il dato più evidente è la crescita costante delle iscrizioni ai licei, a fronte di una quota ancora contenuta di giovani che raggiunge un titolo terziario. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Cercasi lavoratori under 30, diplomati o laureati come operai, tecnici e servizi. Ma non si trovano, aziende in difficoltà
