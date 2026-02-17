Oltre il 52% si iscrive in un liceo ma solo la metà dei diplomati si iscrive all’Università e le aziende non trovano lavoratori specializzati Qualcosa non quadra
Più della metà degli studenti sceglie di frequentare un liceo, ma solo la metà di chi si diploma prosegue con l’università, mentre le aziende hanno difficoltà a trovare lavoratori qualificati. Questa discrepanza emerge dal rapporto “Senso della scuola, senso del lavoro” dell’Osservatorio Iride, che evidenzia come l’aumento delle iscrizioni non porti automaticamente a competenze adeguate nel mondo del lavoro. Un esempio concreto sono le aziende che lamentano carenze di personale con competenze tecniche specifiche, nonostante il numero crescente di giovani che completano il percorso scolastico.
Il rapporto "Senso della scuola, senso del lavoro" dell'Osservatorio Iride (Fondazione Costruiamo il Futuro e Censis) fotografa un sistema educativo che, pur ampliando l'accesso agli studi superiori, fatica a tradurre questa espansione in capitale umano avanzato. Il dato più evidente è la crescita costante delle iscrizioni ai licei, a fronte di una quota ancora contenuta di giovani che raggiunge un titolo terziario.
Secondo il rapporto “Senso della scuola, senso del lavoro” dell’Osservatorio Iride, più del 52% degli studenti sceglie di iscriversi ai licei, ma solo la metà dei diplomati prosegue con l’università.
Cercasi lavoratori under 30, diplomati o laureati come operai, tecnici e servizi. Ma non si trovano, aziende in difficoltà
Aggiungo che il governo, oltre al bonus per chi iscrive i figli a scuole private, ha deciso di tagliare loro anche l'IMU. Sono appunti aiuti indiretti. x.com
