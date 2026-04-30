Leonardo Scoccia da San Severino ad Harvard | è lui lo studente più promettente d?Italia

Leonardo Scoccia, 26 anni di San Severino, è stato scelto come rappresentante della Nova 111 Student List 2026, una selezione annuale di giovani talenti italiani. Dopo aver studiato nelle Marche, si è trasferito a Boston, dove ha proseguito i suoi studi presso l'università di Harvard. La sua nomina lo colloca tra i giovani più promettenti del paese nel settore accademico.

SAN SEVERINO Dalle Marche a Boston, fino al vertice dei giovani talenti italiani. È Leonardo Scoccia, 26 anni, di San Severino, a guidare la Nova 111 Student List 2026, la selezione annuale che individua i 111 studenti più promettenti del Paese. Il riconoscimento arriva dalla piattaforma Nova Talent, rete globale che seleziona profili ad alto potenziale sulla base di oltre mille candidature e più di 200 criteri di valutazione. Il racconto «È bello vedere il proprio lavoro riconosciuto, ma mi sento ancora all’inizio della carriera. È un punto di partenza, non un arrivo», racconta Scoccia. Il suo percorso parte da San Severino e passa per Pavia, dove si laurea in biologia molecolare e genetica con il massimo dei voti e l’encomio della commissione.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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