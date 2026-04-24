San Severino | il Presidente e lo storico Petracci sulla Resistenza

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, il Presidente della Repubblica si recherà a San Severino per partecipare alle celebrazioni del 25 aprile dedicate alla Resistenza. La visita si svolgerà nel centro della città, dove sono previste iniziative pubbliche e momenti di commemorazione. Insieme a lui saranno presenti rappresentanti istituzionali e storici locali, tra cui uno studioso che ha approfondito gli eventi della Resistenza in zona.

? Cosa sapere Il Presidente della Repubblica visita San Severino domani 25 aprile per la Resistenza.. Lo storico Matteo Petracci illustrerà l'attività del Battaglione Mario tra Chigiano e Valdiola.. Il presidente della è atteso domani, 25 aprile, in territorio marchigiano per una celebrazione solenne che vedrà lo storico Matteo Petracci offrire un contributo sulla memoria della Resistenza locale a San Severino. L’evento, che si svolge in una data fondamentale per la democrazia italiana, porterà al centro del dibattito civile le radici della lotta per la Liberazione nelle Marche. Tra i momenti salienti della giornata di domani spicca l’intervento accademico di Petracci, studioso con abilitazione universitaria che collabora con l’Università di Camerino.🔗 Leggi su Ameve.eu

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