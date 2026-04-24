San Severino | il Presidente e lo storico Petracci sulla Resistenza

Domani, il Presidente della Repubblica si recherà a San Severino per partecipare alle celebrazioni del 25 aprile dedicate alla Resistenza. La visita si svolgerà nel centro della città, dove sono previste iniziative pubbliche e momenti di commemorazione. Insieme a lui saranno presenti rappresentanti istituzionali e storici locali, tra cui uno studioso che ha approfondito gli eventi della Resistenza in zona.

? Cosa sapere Il Presidente della Repubblica visita San Severino domani 25 aprile per la Resistenza.. Lo storico Matteo Petracci illustrerà l'attività del Battaglione Mario tra Chigiano e Valdiola.. Il presidente della è atteso domani, 25 aprile, in territorio marchigiano per una celebrazione solenne che vedrà lo storico Matteo Petracci offrire un contributo sulla memoria della Resistenza locale a San Severino. L’evento, che si svolge in una data fondamentale per la democrazia italiana, porterà al centro del dibattito civile le radici della lotta per la Liberazione nelle Marche. Tra i momenti salienti della giornata di domani spicca l’intervento accademico di Petracci, studioso con abilitazione universitaria che collabora con l’Università di Camerino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Severino: il Presidente e lo storico Petracci sulla Resistenza Notizie correlate Mattarella a San Severino: il Presidente onora la memoria localeIl Presidente della , Mattarella, si recherà a San Severino Marche il prossimo 25 aprile per le celebrazioni legate alla Festa della Liberazione. Il presidente Mattarella a San Severino. La prof Cegna in collegamento su Rai UnoLa professoressa Annalisa Cegna, direttrice dell’Istituto storico di Macerata e docente di storia contemporanea all’Università di Macerata, è stata... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 25 aprile, perché il presidente Mattarella ha scelto San Severino Marche; 25 Aprile, Mattarella a San Severino con Crosetto e Marcorè; Mattarella a San Severino, Tricolore alle finestre: Una giornata storica; Sergio Mattarella a San Severino per il 25 aprile: come accedere in piazza. Ci sarà la diretta Rai. Il presidente Mattarella: memoria, Costituzione e il richiamo a San Severino MarcheAl Quirinale Sergio Mattarella ricorda i sacrifici della Resistenza, invita a educare alla memoria e mette in guardia contro la prevalenza della legge del più forte ... notizie.it 25 aprile, perché il presidente Mattarella ha scelto San Severino MarcheIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella atteso a San Severino Marche per il 25 aprile 2026: il senso della sua scelta ... policymakermag.it IL CIELO DI SAN SEVERINO MARCHE SI PREPARA AL 25 APRILE - L’emozione cresce in città in vista della cerimonia nazionale programmata per la Festa della Liberazione. Anche questa mattina gli elicotteri dell’Aeronautica Militare hanno sorvolato San - facebook.com facebook