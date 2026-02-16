San Severino incontro urgente per ripristinare lo stato manutentivo e sbloccare le assegnazioni ex Iacp

Il sindaco Antonio Somma e l’assessore Vincenzo Scarano di San Severino hanno scritto una lettera all’Acer, chiedendo risposte immediate sullo stato delle politiche abitative. La causa è il bisogno di ripristinare le condizioni di manutenzione e di sbloccare le assegnazioni degli alloggi ex Iacp, che da mesi sono ferme. Insieme ai loro appelli, hanno richiesto un incontro urgente per trovare soluzioni concrete e garantire servizi migliori ai residenti.