San Severino incontro urgente per ripristinare lo stato manutentivo e sbloccare le assegnazioni ex Iacp
Il sindaco Antonio Somma e l’assessore Vincenzo Scarano di San Severino hanno scritto una lettera all’Acer, chiedendo risposte immediate sullo stato delle politiche abitative. La causa è il bisogno di ripristinare le condizioni di manutenzione e di sbloccare le assegnazioni degli alloggi ex Iacp, che da mesi sono ferme. Insieme ai loro appelli, hanno richiesto un incontro urgente per trovare soluzioni concrete e garantire servizi migliori ai residenti.
Chiedono risposte urgenti sulle Politiche Abitative e lo fanno con una missiva dai toni perentori indirizzata all’Acer, ente titolare del patrimonio presente sul territorio comunale di Mercato San Severino, il sindaco Antonio Somma e l'assessore all'Urbanistica Vincenzo Scarano. Il tema, particolarmente avvertito, è quello che richiama il disagio abitativo da parte soprattutto delle fasce più deboli, tant’è che, la stessa comunicazione, è stata trasmessa anche al Presidente della Regione Campania ed agli Assessori con delega al Sociale, Patrimonio e Politiche Abitative. “Da riscontri effettuati l’ACER detiene diversi alloggi nel territorio di Mercato S.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Lo Stato abbraccia i suoi eroi, Meloni in visita dagli agenti feriti: faremo quello che serve per ripristinare le regole in questa Nazione
La premier Meloni ha visitato gli agenti feriti durante gli scontri di questa settimana.
Scuola italiana di Istanbul, sciopero docenti locali a rischio anno scolastico: UIL Scuola chiede intervento urgente dei ministri Tajani e Valditara per ripristinare le lezioni
Gli insegnanti della scuola italiana di Istanbul hanno deciso di scioperare, mettendo a rischio la fine dell’anno scolastico.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Pinturicchio (Perugia, 1452 circa – Siena, 11 dicembre 1513) [Dettaglio] Madonna della pace 1490 circa Olio su tavola, cm. 143x70 Pinacoteca civica Sanseverino Marche Bernardino di Betto, detto il Pinturicchio, si formò nella raffinat - facebook.com facebook