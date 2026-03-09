Glaucoma aggrediamo il ladro silenzioso della vista Una giornata di screening a Bergamo

A Bergamo si è svolta una giornata di screening dedicata al glaucoma, una condizione che danneggia il nervo ottico e può portare alla perdita della vista. Durante l’evento, sono stati eseguiti esami oculistici per individuare eventuali casi di questa patologia che, spesso, si sviluppa senza sintomi evidenti. Un’iniziativa volta a sensibilizzare e prevenire le complicazioni legate a questa malattia.

Sono trascorsi anni, forse decenni. Ho sempre cercato di aggredire il ladro silenzioso della vista che in oculistica è considerato il glaucoma. Una patologia subdola che deteriora progressivamente le fibre del nervo ottico portando, se non diagnosticato, a lenta e progressiva irrimediabile perdita della vista. Non è questo il luogo per spiegare la patologia, che presenta diverse forme con terapie diverse, ma sicuramente può essere questo il posto per sensibilizzare la popolazione alla diagnosi ed alla eventuale terapia (spesso bastano poche gocce di collirio non per guarire ma per rallentare l'evoluzione della malattia). Ma sembra non interessi nessuno perché in più occasioni ho cercato di organizzare, o spingere, uno screening eseguito da me o eseguito a livello nazionale.