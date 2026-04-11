Eravamo in mare da venerdì | il grido silenzioso dei 60 migranti rintracciati sulla strada di Ponente

Nelle ultime ore, 149 migranti sono sbarcati a Lampedusa, tra cui 77 e 12 persone provenienti da due barchini soccorsi in mare. Aggiungendosi a questi, un gruppo di 60 persone di diverse nazionalità, tra cui bengalesi, pakistani, somali, marocchini ed eritrei, è stato intercettato e fermato dai carabinieri lungo la strada di Ponente. La loro presenza si unisce ai recenti arrivi nel territorio, evidenziando la continuità delle operazioni di salvataggio e controllo.

Sono 149 i migranti arrivati, nelle ultime ore, a Lampedusa dopo che sono stati soccorsi 2 barchini con 77 e 12 persone e un gruppo di 60 bengalesi, pakistani, somali, marocchini ed eritrei è stato bloccato dai carabinieri lungo la strada di Ponente. Quest'ultimi hanno riferito d'essere partiti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Migranti, Corte di appello di Roma: “Dubbi sulla legittimità dei centri migranti in Albania”La Corte d'Appello di Roma blocca alcuni trattenimenti nel centro di Gjader e solleva nuovi interrogativi sulla compatibilità del sistema con le... Paracadutisti francesi precipitano in mare a Paestum: rintracciati dopo un’ora, portati in ospedaleSono finiti in mare mentre si stavano allenando a scuola di paracadutismo: finiti in ipotermia, fortunatamente non rischiano la vita.