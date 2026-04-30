Un progetto intitolato “Dalla scuola all’impresa e ritorno” coinvolge un’associazione di Bergamo che si occupa di sostenibilità, riciclo e circolarità dei materiali, oltre a trattare le acque. L'iniziativa si focalizza su processi di produzione e gestione ambientale, promuovendo attività che coinvolgono studenti e imprenditori. Sono stati avviati interventi pratici nelle scuole e nelle aziende locali, con l’obiettivo di integrare pratiche sostenibili nel tessuto produttivo e formativo.

Bergamo. Sostenibilità di processo, riciclo e circolarità dei materiali, trattamento delle acque, sicurezza e innovazione nei prodotti sono alcune delle tematiche affrontate nei progetti degli studenti nell’ambito dell’iniziativa “Legami CoValenti”, in collaborazione con le aziende dei gruppi Chimici e Materie Plastiche e Gomma di ConfindustriaBergamo che hanno coinvolto i tre istituti a indirizzo chimico della nostra provincia, Natta di Bergamo, Marconi di Dalmine e Archimede di Treviglio e che ha superato anche i confini locali, con l’Istituto Luigi dell’Erba di Castellana Grotte, Città metropolitana di Bari. Il progetto si pone...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Legami CoValenti, Dalla scuola all’impresa e ritorno; Massimiliano Smeriglio a Lievito. Nel suo libro la chimica delle relazioni.

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FKV SRL. Bruno Mars · I Just Might. Procede il percorso di #LegamiCOValenti con i ragazzi del @isis_natta che abbiamo accolto nella nostra sede per mostrare da vicino diversi processi e strumenti da laboratorio in funzione. Per noi l’occasione di condivi - facebook.com facebook