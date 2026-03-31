Scuole e aziende fanno squadra | Iterchimica apre le porte per la nuova edizione di Legami CoValenti

Scuole e aziende collaborano di nuovo per la manifestazione Legami CoValenti, organizzata dal Gruppo Chimici e Materie Plastiche e Gomma di Confindustria Bergamo. L’iniziativa prevede l’apertura delle aziende alle scuole, offrendo agli studenti l’opportunità di visitare gli stabilimenti e conoscere da vicino le attività del settore chimico e delle materie plastiche. La rassegna si svolge nella regione e coinvolge diverse realtà del territorio.

Anche quest’anno, il Gruppo Chimici e Materie Plastiche e Gomma di Confindustria Bergamo ha promosso l’iniziativa “ Legami CoValenti ”, un progetto di curvatura del curricolo scolastico territoriale a indirizzo chimico, che vede il coinvolgimento degli istituti tecnici e chimici bergamaschi con alcune aziende del territorio. Il progetto mira a rafforzare il legame tra scuola e mondo del lavoro, offrendo agli studenti l’opportunità di entrare in contatto diretto con le realtà produttive locali e sviluppare competenze concrete e spendibili nel loro percorso di studi e nel futuro professionale. Per la quarta edizione di Legami CoValenti, Iterchimica è stata abbinata all’ Istituto Archimede di Treviglio, coinvolgendo i ventidue studenti della classe 3^CT-c dell’indirizzo chimico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Dragusin torna in Serie A, l’agente apre le porte al club italiano: «Aspettiamo che il Tottenham ci dia il via libera». Questa la nuova squadraPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Bruxelles apre le porte ai brasiliani e loro boicottano le aziende europeeL’Unione punta sul Mercosur che rafforza gli scambi con mercati instabili dove la legge della forza prevale sui contratti.