Leeds-Burnley venerdì 01 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Whites ampiamente favoriti

Venerdì 1 maggio alle 21:00 si disputerà la partita tra Leeds e Burnley. Il Leeds si trova al quindicesimo posto con 40 punti, mentre il Burnley è più in basso in classifica. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e le quote dei bookmaker indicano il Leeds come favorito per la vittoria. La partita si giocherà in un contesto di classifica che vede il Leeds con un margine di sicurezza rispetto alle zone più calde.

Il Leeds quindicesimo in classifica con 40 punti, a +6 dal Tottenham che occupa il terzultimo posto, potrebbe fare un passo in avanti decisivo verso la conquista aritmetica della salvezza battendo un Burnley che invece, perdendo a Turf Moor contro il Manchester City, è ufficialmente retrocesso in Championship. La partita dunque conta quasi solo per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Leeds-Burnley (venerdì 01 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Whites ampiamente favoriti Notizie correlate Leeds-Burnley (venerdì 01 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Whites ampiamente favoritiIl Leeds quindicesimo in classifica con 40 punti, a +6 dal Tottenham che occupa il terzultimo posto, potrebbe fare un passo in avanti decisivo verso... Leeds-Burnley (venerdì 01 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Leeds quindicesimo in classifica con 40 punti, a +6 dal Tottenham che occupa il terzultimo posto, potrebbe fare un passo in avanti decisivo verso... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Pronostico Leeds United-Burnley: analisi e probabili formazioni 01/05/2026 Premier League; Premier League: preview Leeds-Burnley; Leeds-Burnley, obiettivo salvezza per Okafor e compagni: il pronostico; Ampadu: il Leeds farà tesoro dell'eliminazione in FA Cup nella lotta salvezza in Premier League. Pronostico Leeds-Burnley: destini oppostiLeeds-Burnley è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca venerdì: tv, probabili formazioni, pronostico ... ilveggente.it #LaLiga Fecha 34 16:00 Girona - Mallorca #BPL Fecha 35 16:00 Leeds - Burnley #SerieA Fecha 35 15:45 Pisa - Lecce x.com MATCHS DU JOUR 21:00 Leeds vs Burnley 21:00 Girona vs Mallorca 20:45 Pisa vs Lecce 20:00 Waalwijk vs Roda 16:00 LASK vs Altach 20:45 Cercle Brugge vs Waregem 21:00 Zaragoza vs Granada 18:30 - facebook.com facebook