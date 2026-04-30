Leeds-Burnley venerdì 01 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Whites ampiamente favoriti

Da infobetting.com 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 1 maggio alle 21:00 si disputerà la partita tra Leeds e Burnley. Il Leeds si trova al quindicesimo posto con 40 punti, mentre il Burnley è più in basso in classifica. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e le quote dei bookmaker indicano il Leeds come favorito per la vittoria. La partita si giocherà in un contesto di classifica che vede il Leeds con un margine di sicurezza rispetto alle zone più calde.

Il Leeds quindicesimo in classifica con 40 punti, a +6 dal Tottenham che occupa il terzultimo posto, potrebbe fare un passo in avanti decisivo verso la conquista aritmetica della salvezza battendo un Burnley che invece, perdendo a Turf Moor contro il Manchester City, è ufficialmente retrocesso in Championship. La partita dunque conta quasi solo per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Leeds-Burnley (venerdì 01 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Whites ampiamente favoriti

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