Leeds-Burnley venerdì 01 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Whites ampiamente favoriti

Venerdì 1 maggio 2026 alle 21:00 si affrontano Leeds e Burnley in una partita valida per la 35ª giornata di campionato. Attualmente, la squadra di casa si trova al quindicesimo posto in classifica con 40 punti, mentre quella ospite si trova più in basso, con un distacco di sei punti dal Tottenham, che occupa la posizione immediatamente sopra. Le formazioni ufficiali e le quote scommesse sono state già rese note, con i Whites considerati favoriti.

Il Leeds quindicesimo in classifica con 40 punti, a +6 dal Tottenham che occupa il terzultimo posto, potrebbe fare un passo in avanti decisivo verso la conquista aritmetica della salvezza battendo un Burnley che invece, perdendo a Turf Moor contro il Manchester City, è ufficialmente retrocesso in Championship. La partita dunque conta quasi solo peri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Leeds-Burnley (venerdì 01 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Whites ampiamente favoriti Notizie correlate Leeds-Burnley (venerdì 01 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Leeds quindicesimo in classifica con 40 punti, a +6 dal Tottenham che occupa il terzultimo posto, potrebbe fare un passo in avanti decisivo verso... Leeds-Nottingham Forest (venerdì 06 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Whites favoriti a Elland RoadCome dobbiamo considerare questa sfida che apre il programma di Premier League questo fine settimana? Leeds e Nottingham Forest sono appaiati a quota... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Pronostico Leeds United-Burnley: analisi e probabili formazioni 01/05/2026 Premier League; Premier League: preview Leeds-Burnley; Leeds-Burnley, obiettivo salvezza per Okafor e compagni: il pronostico; Ampadu: il Leeds farà tesoro dell'eliminazione in FA Cup nella lotta salvezza in Premier League. Pronostico Leeds-Burnley: destini oppostiLeeds-Burnley è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca venerdì: tv, probabili formazioni, pronostico ... ilveggente.it FRIDAY FOOTBALL ACCA Leeds v Burnley Pisa v Lecce Juve Stabia v Frosinone Mantova v Monza Super Nova v Auda Coruna v Leganes Odds: (7.90) x.com BLASTING STATEMENT: Chris Wilder fires clear warning to Leeds United and Burnley in promotion race – ‘Keep swinging’ [check comments for story Link] - facebook.com facebook