Leeds-Burnley venerdì 01 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Whites ampiamente favoriti

Da infobetting.com 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 1 maggio 2026 alle 21:00 si affrontano Leeds e Burnley in una partita valida per la 35ª giornata di campionato. Attualmente, la squadra di casa si trova al quindicesimo posto in classifica con 40 punti, mentre quella ospite si trova più in basso, con un distacco di sei punti dal Tottenham, che occupa la posizione immediatamente sopra. Le formazioni ufficiali e le quote scommesse sono state già rese note, con i Whites considerati favoriti.

Il Leeds quindicesimo in classifica con 40 punti, a +6 dal Tottenham che occupa il terzultimo posto, potrebbe fare un passo in avanti decisivo verso la conquista aritmetica della salvezza battendo un Burnley che invece, perdendo a Turf Moor contro il Manchester City, è ufficialmente retrocesso in Championship. La partita dunque conta quasi solo peri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Leeds-Burnley (venerdì 01 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Whites ampiamente favoriti

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