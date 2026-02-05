Leeds-Nottingham Forest venerdì 06 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Whites favoriti a Elland Road

Questa sera si gioca a Elland Road tra Leeds e Nottingham Forest, una partita importante per entrambe. Le due squadre sono appaiate a 26 punti in classifica e cercano di conquistare punti per allontanarsi dalla zona pericolo. Leeds arriva in casa con il favore dei pronostici, ma niente è scontato in Premier League. La sfida apre il weekend di campionato e potrebbe cambiare gli equilibri in classifica.

Come dobbiamo considerare questa sfida che apre il programma di Premier League questo fine settimana? Leeds e Nottingham Forest sono appaiati a quota 26 punti in classifica, dunque hanno sei punti di vantaggio sul terzultimo posto, occupato da quel West Ham che sta cercando di rialzare la testa e che ha rischiato di fare punti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

#Leeds-Nottingham Forest || Questa sera alle 21, Leeds e Nottingham Forest si affrontano in una partita chiave per la corsa salvezza.

