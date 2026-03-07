Le Mercedes dominano la prima sessione di qualifiche del 2026 con le nuove regole della Formula 1, conquistando la pole position grazie a Russell. Leclerc si piazza quarto, ma si mostra deluso del suo risultato. La differenza di prestazioni tra i piloti evidenzia un avvio di stagione molto diverso rispetto alle aspettative iniziali. La gara si avvicina, e le Mercedes sembrano pronte a giocare un ruolo da protagoniste.

Dominio delle Frecce d’argento nelle prime qualifiche del 2026 in Australia: quasi otto decimi alla Red Bull di Hadjar, terzo davanti alla Ferrari del monegasco che dice: “Siamo troppo lontani”. Quinto e sesto posto per le McLaren di Piastri e Norris, poi Hamilton, Verstappen fuori in Q1 per incidente. Domani alle 5 il via del GP Il primo verdetto del 2026 con le nuove regole della Formula 1 è inequivocabile: sono le Mercedes le macchine da battere, almeno per adesso. Le Frecce d’argento piazzano in prima fila entrambi i piloti: Russell conquista la pole position, Kimi Antonelli partirà al fianco del compagno in prima fila. George Russell ha rifilato quasi 8 decimi al terzo classificato, la Red Bull di Isack Hadjar. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Le Mercedes volano: pole di Russell Leclerc è quarto ma deluso

