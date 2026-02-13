Leclerc | Soddisfatto dei progressi ma attenzione a Mercedes che nasconde le sue carte

Charles Leclerc ha espresso soddisfazione per i miglioramenti della sua vettura, ma ha avvertito di non sottovalutare Mercedes, che mantiene le proprie strategie nascoste. Durante i test, il pilota della Ferrari ha notato come la squadra tedesca abbia già mostrato alcune innovazioni, anche se non le ha ancora svelate completamente.

In questa fase iniziale della stagione, l’attenzione è centrata sulle dinamiche di una nuova generazione di monoposto, dove affidabilità, gestione dei sistemi e potenziali scenari di sorpasso definiscono l’orizzonte delle prestazioni. si analizzano le sensazioni al volante, le evoluzioni tecniche e le implicazioni per le settimane di lavoro che attendono team e piloti. Secondo il parere di Charles Leclerc, è complicato tracciare una scala di valore affidabile con una vettura completamente rinnovata. il potenziale nascosto può manifestarsi in molteplici modi, rendendo necessario un periodo di verifica continuo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

