L’eccellenza del fare Le Stelle al Merito a undici nuovi Maestri

Il primo maggio si terrà la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro per il 2026. Quest’anno circa mille lavoratori saranno insigniti di questo riconoscimento, che li identifica come Maestri del Lavoro a livello nazionale. La consegna avviene ogni anno in questa data e rappresenta un riconoscimento ufficiale per chi si è distinto nel proprio settore. Tra i premiati ci sono anche undici nuovi titolari di questa onorificenza.

Come ogni anno, il primo Maggio verranno consegnate le Stelle al Merito del Lavoro per l’anno 2026. Circa mille i lavoratori selezionati a livello nazionale, che con questa insegna assumono il titolo di Maestro del Lavoro. Sono undici i neo-Maestri della provincia di Modena che riceveranno questo prestigioso riconoscimento a Bologna, presso il Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo in Piazza Nettuno, assieme ad altri 77 insigniti provenienti da tutta la regione Emilia Romagna. Una seconda cerimonia si terrà il 16 maggio a Modena, presso l’Auditorium di Confindustria Emilia. In questa circostanza gli undici neo-Maestri riceveranno il ’brevetto’ di nomina dal prefetto di Modena Fabrizia Triolo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’eccellenza del fare. Le Stelle al Merito a undici nuovi Maestri Reborn as beggar, I got a system, changed my fate, and achieved an invincible comeback!#cdrama Notizie correlate Stelle al Merito del Lavoro 2026, otto nuovi Maestri in provincia di AvellinoInsigniti della Stella al Merito del Lavoro per la provincia di Avellino otto nuovi Maestri del Lavoro. Stelle al Merito del lavoro: ecco i nuovi Maestri della provincia di ChietiCon decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono 21 le lavoratrici ed i lavoratori dell'Abruzzo insigniti della Stella al Merito... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’eccellenza del fare. Le Stelle al Merito a undici nuovi Maestri; Food, Metro Italia consegna le targhe 'Guida Michelin 2026 ai ristoranti del Lazio; Vista Verona entra nel network globale Virtuoso®; IL MINISTRO VALDITARA PREMIA CARLA CASINI CON IL PREMIO MAESTRO DEL MADE IN ITALY. L’eccellenza del fare. Le Stelle al Merito a undici nuovi MaestriIl gruppo dei modenesi sarà premiato domani mattina a Bologna . La cerimonia a Palazzo Re Enzo. Riconoscimento a dedizione e passione. ilrestodelcarlino.it LVMH torna a supportare l'artigianato e il saper fare del made in ItalyUna nuova edizione, la quarta, quella annunciata questa mattina da parte del colosso del lusso LVMH del Premio Maestri d’Eccellenza, un’iniziativa creata e realizzata da Mestieri d’Eccellenza LVMH in ... gqitalia.it Scopri cosa riservano le stelle per oggi: amore, lavoro e benessere per ogni segno zodiacale. Consigli e previsioni per affrontare la giornata al meglio. Leggi l'articolo #oroscopo - facebook.com facebook RT @rtl1025: Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha comunicato attraverso i social che nei prossimi giorni dovrà sottopors… x.com