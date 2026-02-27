Nella notte a Firenze, un uomo di 33 anni è stato ucciso a coltellate durante una lite avvenuta nella periferia della città. Le autorità stanno ancora indagando, ma si ipotizza che l’omicidio sia legato a una spedizione punitiva. Al momento non ci sono altre informazioni ufficiali sui responsabili o sui motivi dell’aggressione.

Le indagini sono ancora in corso, ma si delinea una prima ricostruzione del delitto. Ci sarebbe spedizione punitiva dietro l’omicidio avvenuto nella notte alla periferia di Firenze. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato accoltellato in un appartamento di via Reginaldo Giuliani, nel quartiere di Rifredi. Altri due uomini, di 30 e 50 anni, sono rimasti feriti in modo grave ma non sarebbero in pericolo di vita. L’episodio, secondo le prime ricostruzioni investigative, sarebbe legato al mondo dello spaccio di droga. Stando a quanto emerso finora, un gruppo composto da tre giovani avrebbe inseguito la vittima a partire dalla zona della stazione di stazione di Firenze Rifredi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spedizione punitiva finisce in tragedia: 33enne ucciso a coltellate a Firenze

Spedizione punitiva a colpi di machete e caschi: 4 in manette a FirenzeFIRENZE – Al termine di una serrata attività investigativa, coordinata dalla procura di Firenze, la squadra mobile fiorentina ha dato esecuzione ad...

Leggi anche: Sarno, rapina finisce in tragedia: salumiere reagisce a rapina e viene ucciso a coltellate

News - Giallo a Firenze. Coniugi uccisi in casa, cosa sta succedendo davvero 30/11/2025

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Auto venduta, rate saltate e spedizione punitiva sotto casa: condannato per il pestaggio; Investito con l'auto e colpito a sprangate dopo lite al bar: 3 giovanissimi nei guai; Ferentino, vuole recuperare la refurtiva dopo il furto in villa ma l'incontro con i sospettati finisce in rissa.

Firenze, la spedizione punitiva finisce in omicidio: giovane ucciso in casa dopo un'aggressioneLa vicenda è iniziata alla stazione di Rifredi dove un gruppetto di giovani ha rincorso un uomo per risolvere una questione di droga. L'uomo che si era rifugiato in casa di un amico ha ucciso uno dei ... corrierefiorentino.corriere.it

Firenze, lo spaccio di droga alla base di un omicidio. Una spedizione punitiva finita in tragediaUn omicidio legato allo spaccio, quello avvenuto nella notte a Firenze. Un uomo inseguito dalla stazione di Rifredi fino a casa di un amico da un gruppetto di uomini ha ucciso uno degli inseguitori ... rtl.it

Firenze, la spedizione punitiva finisce in omicidio: giovane ucciso in casa dopo un'aggressione x.com

Un 24enne del posto vittima di una spietata spedizione punitiva #CastelVolturno - facebook.com facebook