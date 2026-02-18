Inter Como biglietti | parte oggi la vendita dei tagliandi per la semifinale

Oggi inizia la vendita dei biglietti per la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como. La squadra nerazzurra ha ottenuto la qualificazione battendo il Torino nei quarti e ora si prepara alla sfida successiva, che si svolgerà allo stadio di Milano. I tifosi possono già acquistare i tagliandi, che stanno andando a ruba in poche ore.

Inter Como biglietti. Dopo aver superato il Torino nei quarti, l' Inter guarda avanti e mette nel mirino la semifinale di Coppa Italia contro il Como. La doppia sfida rappresenta uno snodo chiave della stagione nerazzurra e inizierà con la gara d'andata fissata per martedì 3 marzo alle 21:00 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia. Il ritorno si giocherà invece a San Siro tra il 21 e il 22 aprile 2026, con data e orario ancora da ufficializzare. La squadra guidata da Cristian Chivu sa che il sostegno del pubblico potrà fare la differenza in vista dell'obiettivo finale: la qualificazione all'atto conclusivo previsto a Roma il 13 maggio.