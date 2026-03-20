Milan Femminile sfida al Como per l’Europa | aperte la vendita dei tagliandi

Da pianetamilan.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan Femminile si prepara a sfidare il Como in una partita valida per la qualificazione europea. Dopo aver disputato due trasferte consecutive, la squadra torna a giocare in casa e sono state aperte le vendite dei biglietti per l'incontro. La partita si svolgerà nel prossimo fine settimana e l'accesso sarà consentito ai tifosi che acquisteranno i tagliandi.

Dopo due trasferte, il Milan Femminile di coach Bakker si prepara a giocare tra le mura casalinghe. La prossima avversaria, dopo la Juventus, sarà proprio il Como. L'appuntamento è fissato il 22 marzo alle ore 18:00. Ecco, di seguito, tutte le informazioni per l'acquisto dei tagliandi, in vendita al prezzo di 5 euro: (Fonte acmilan.com) - Dopo due trasferte consecutive - e la bella vittoria di Biella sulla Juventus - il Milan femminile torna a giocare davanti al proprio pubblico in un impegno difficile per continuare a inseguire la possibilità di un piazzamento europeo. L'avversaria della 17ª giornata di Serie A Women è il Como Women, squadra che ha vinto gli ultimi tre precedenti contro di noi (tra cui quello dell'andata lo scorso ottobre): è tanta, quindi, la voglia di riscatto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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