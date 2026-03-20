Milan Femminile sfida al Como per l’Europa | aperte la vendita dei tagliandi

Il Milan Femminile si prepara a sfidare il Como in una partita valida per la qualificazione europea. Dopo aver disputato due trasferte consecutive, la squadra torna a giocare in casa e sono state aperte le vendite dei biglietti per l'incontro. La partita si svolgerà nel prossimo fine settimana e l'accesso sarà consentito ai tifosi che acquisteranno i tagliandi.

Dopo due trasferte, il Milan Femminile di coach Bakker si prepara a giocare tra le mura casalinghe. La prossima avversaria, dopo la Juventus, sarà proprio il Como. L'appuntamento è fissato il 22 marzo alle ore 18:00. Ecco, di seguito, tutte le informazioni per l'acquisto dei tagliandi, in vendita al prezzo di 5 euro: (Fonte acmilan.com) - Dopo due trasferte consecutive - e la bella vittoria di Biella sulla Juventus - il Milan femminile torna a giocare davanti al proprio pubblico in un impegno difficile per continuare a inseguire la possibilità di un piazzamento europeo. L'avversaria della 17ª giornata di Serie A Women è il Como Women, squadra che ha vinto gli ultimi tre precedenti contro di noi (tra cui quello dell'andata lo scorso ottobre): è tanta, quindi, la voglia di riscatto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Femminile, sfida al Como per l’Europa: aperte la vendita dei tagliandi Articoli correlati Milan Femminile, domenica la sfida al Genoa: tutte i dettagli per l’acquisto dei tagliandiDopo la vittoria straripante contro la Ternana Women, il Milan Femminile pensa già al prossimo impegno. Leggi anche: Inter Como biglietti: parte oggi la vendita dei tagliandi per la semifinale Una selezione di notizie su Milan Femminile Temi più discussi: La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; Serie A Women | Juventus-Milan | La partita; Serie A Women, colpo esterno del Milan che batte la Juventus; Juventus-AC Milan 0-1, Serie A Women 2025/2026: match report. Juventus Women Milan Femminile 0-1: Kyvag regala tre punti pesantissimi a BakkerJuventus Women Milan Femminile 0-1: importantissima affermazione esterne delle ragazze di Bakker grazie ad una rete di Kyvag Il Milan Women scrive una pagina memorabile di questa stagione espugnando i ... milannews24.com Milan Femminile-Como: in vendita i biglietti per la gara di domenicaIl sito ufficiale del Milan riporta le info sulla vendita dei biglietti per la gara di campionato di domenica della prima squadra femminile rossonera contro il Como: Dopo due ... milannews.it Milan Femminile, biglietti disponibili per la sfida contro il Como Women. Tutti i dettagli #milanpress x.com Serie A Stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora Juventus - Milan 0-1 PhotoAgency Calcio Femminile Italiano Scatta la passione. Vivi il calcio femminile da bordocampo. Siamo alla ricerca di fotografi in tutta Italia. Contatta la nostra PhotoAgency per p - facebook.com facebook