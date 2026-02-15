Radici e calici in viaggio tra le masterclass de Il Bontà e Gusto Divino

Dalle Langhe alla Sardegna la fiera di Cremona diventa un laboratorio di cultura enogastronomica dove i produttori svelano l’anima autentica del territorio italiano. In occasione della nuova edizione de il BonTà & Gusto Divino in programma alla Fiera di Cremona, manifestazione di riferimento per le eccellenze enogastronomiche italiane, l’ Area Masterclass ospita un ciclo di appuntamenti gratuiti dedicati al vino, pensati come momenti di approfondimento, racconto e degustazione guidata. Le masterclass, offrono al pubblico l’opportunità di entrare in contatto diretto con produttori provenienti da diverse regioni italiane, accomunati da una forte attenzione alla qualità e al legame con il territorio. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Alla Fiera di Cremona, dal 21 al 23 febbraio, si svolge ‘BonTà & Gusto Divino’, un evento che richiama appassionati e operatori del settore per scoprire tradizioni, sapori e profumi legati alla cucina italiana.

Gli espositori di il BonTà & Gusto Divino 2026. Vigne Capraro è una piccola realtà a conduzione familiare situata in provincia di Treviso, lungo il greto del fiume Piave, dove territorio e passione guidano ogni scelta. La cura delle vigne e l’attenzione alla vinifica facebook