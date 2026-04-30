Alla vigilia della partita tra Pisa e Lecce, l'allenatore dei salentini ha commentato il rientro in squadra di Francesco Camarda. Ha affermato che il giocatore si è presentato con la testa libera, considerandolo un aspetto positivo per la sua squadra. La partita è in programma tra poche ore e l'attenzione si concentra anche sulla disponibilità del giovane attaccante.

L'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco, in vista della gara di domani sera contro il Pisa, ha parlato ai microfoni del club salentino per presentare il match. Nell'intervista presente sul canale YouTube del Lecce, il tecnico dei giallorossi ha parlato anche del ritorno di Francesco Camarda, attaccante classe 2008 di proprietà del Milan (al centro di voci di calciomercato) che nell'ultima contro il Verona è tornato in campo dopo il lungo infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori dai giochi per diversi mesi. Le parole dell'allenatore del Lecce Di Francesco sul momento dell'attaccante in prestito dal Milan e sulla sua importanza in queste ultime 4 gare di campionato: "Camarda si è allenato poco nei suoi quattro mesi di infortunio, ma ora si è presentato con una testa come piace a me: libera, sbarazzina.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lecce, Di Francesco: “Camarda si è presentato con la testa libera. Deve essere un vantaggio per noi”

FRANCESCO CAMARDA: UN 9 CON DESTELLOS | ANÁLISIS DE TRELLES

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