Il Milan si prepara a decidere sul futuro di Francesco Camarda, dopo aver speso due anni senza risultati evidenti. La società rossonera ha ormai l’obbligo di fare una scelta definitiva, puntando su questa giovane promessa o lasciando da parte il suo percorso. La decisione riguarda direttamente il suo inserimento nel team e la possibilità di inserirlo nel progetto a lungo termine.

Nonostante la stagione rossonera sia nel momento più importante dell'anno, il famoso marzo che decide le stagioni, è importante iniziare a ragionare in vista del Milan che verrà. Uno dei temi più delicati e importanti che il club di Via Aldo Rossi dovrà affrontare nei prossimi mesi è il futuro di Francesco Camarda. Durante l'ultima sessione di calciomercato, il Milan ha chiuso un accordo col Lecce per il prestito con riscatto e controriscatto dell'attaccante classe 2008. L'idea della dirigenza rossonera, dopo la confusione fatta nella stagione 2425 tra Primavera, Milan Futuro e Prima Squadra, era di far crescere Camarda lontano dal Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il salto di Lecce come errore da cui imparare: Milan, la scelta su Camarda deve essere quella giusta

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