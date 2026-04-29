Sguinzagliano rottweiler contro 13enne indagate due minorenni

Due sorelle di 15 e 17 anni sono state indagate per aver partecipato a un episodio di violenza che ha coinvolto una lite tra adolescenti. Durante l'aggressione, sono stati sguinzagliati due rottweiler contro un ragazzo di 13 anni, che ha riportato ferite. La Procura per i Minorenni di Lecce ha aperto un'inchiesta e ipotizza il reato di tentato omicidio.

AGI - Una lite tra adolescenti degenerata in un'aggressione brutale, con un cane utilizzato come arma: è questo il quadro al centro dell'inchiesta aperta dalla Procura per i Minorenni di Lecce, che ipotizza il reato di tentato omicidio nei confronti di due sorelle di 15 e 17 anni. I fatti risalgono alla serata di domenica a Porto Cesareo, località ionica del Salento, dove una ragazza di 13 anni, residente nell'hinterland leccese, stava trascorrendo alcune ore con amici. La dinamica dell'aggressione a Porto Cesareo. Secondo la ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, tra la vittima e le due giovani sarebbe nato un diverbio per motivi non ancora chiariti.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sguinzagliano rottweiler contro 13enne. indagate due minorenni Notizie correlate 13enne ucciso con un colpo di pistola in un centro commerciale: fermati due minorenniUn ragazzo di appena 13 anni è stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco alla testa in Francia, all’interno di un centro commerciale di... Francia, 13enne ucciso con uno colpo alla testa in un centro commerciale: fermati due minorenniUn 13enne è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco a Villefranche-sur-Saône, vicino Lione.