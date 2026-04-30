Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Surbo dalle forze dell'ordine in relazione a due aggressioni avvenute tra il 25 e il 28 aprile a Lecce. Le aggressioni sono state perpetrate dopo incontri online con due donne. Le autorità hanno confermato l'arresto e stanno svolgendo ulteriori indagini per chiarire i dettagli degli episodi.

? Cosa sapere Carabinieri arrestano a Surbo un 44enne per due aggressioni a Lecce tra il 25 e il 28 aprile.. Un familiare dell'indagato ha tentato di inquinare le prove video del b&b coinvolto.. I Carabinieri hanno arrestato a Surbo un uomo di 44 anni, accusato di aver aggredito e derubato due donne attraverso inganni su piattaforme digitali di incontri tra il 25 e il 28 aprile a Lecce. La vicenda ha avuto inizio lo scorso 25 aprile, quando una donna di 48 anni di origini colombiane è stata vittima di una violenta aggressione. L’uomo l’aveva attirata in un appuntamento per poi minacciarla con un coltello da cucina. La donna è riuscita a liberarsi della situazione consegnando i propri telefoni cellulari e fuggendo per cercare soccorso immediato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecce, arrestato 44enne: aggredite due donne dopo incontri online

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