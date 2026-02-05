Due donne segregate in una baracca a Ostia e aggredite dopo una lite arrestato un 50enne

Un uomo di 50 anni ucraino è stato arrestato a Ostia dopo aver segregato e aggredito due donne in una baracca. La lite scoppiata tra loro si è trasformata in un’aggressione violenta, con il 50enne che ha bloccato le due donne e le ha maltrattate. La polizia è intervenuta e ha portato l’uomo in manette.

Un arresto per maltrattamenti e sequestro di persona: questo il bilancio di un grave episodio avvenuto a Ostia, dove un cinquantenne ucraino è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito la compagna e trattenuto contro la loro volontà lei e una sua amica in un alloggio di fortuna. L’intervento degli agenti ha permesso di liberare le due donne e di mettere in sicurezza l’uomo, armato di coltello. Paura per due donne a Ostia La vicenda si è svolta tra le mura di una baracca situata all’interno del parco della Madonnina, a Ostia. Gli agenti del X Distretto Lido di Roma sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione alla Sala Operativa della Questura: alcune urla soffocate e richieste di aiuto provenivano dalla zona verde. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Due donne segregate in una baracca a Ostia e aggredite dopo una lite, arrestato un 50enne Approfondimenti su Ostia Due Donne Coltellate al rivale dopo una furiosa lite, condannato 50enne Investe due persone dopo una lite e li molla feriti lungo la strada: uno muore, lui viene arrestato A Sordio, il 3 gennaio 2025, un incidente ha coinvolto un'auto che, dopo una lite, ha investito due persone lasciandole ferite lungo la strada. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ostia Due Donne Argomenti discussi: Torino, ragazza segregata in casa dopo il matrimonio combinato con il cugino: sposo a processo con mamma e papà; Donna legata per strada dopo un sequestro. Due arresti; Teatro della Solidarietà a Segrate, in scena Molière per Learning with Paolo. LA PAZZA GIOIA ( 2016) DI PAOLO VIRZI '. A mio parere uno dei più bei film di Virzi' che racconta dell'amicizia tra due donne molto diverse per carattere, temperamento e provenienza sociale, entrambe in una struttura per pazienti psichiatrici. Le due donne co facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.