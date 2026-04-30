Lecce a Pisa per allungare sulla Cremonese Per Di Francesco dubbi sulla fascia destra

Dopo l’allenamento di questa mattina allo stadio comunale di Villafranca, il Lecce ha concluso il ritiro nel Veronese e ha iniziato il viaggio verso Pisa. La squadra punta a ottenere una vittoria per mantenere il vantaggio sulla Cremonese in classifica. Per la sfida, l’allenatore ha dubbi sulla formazione in fascia destra, in attesa di decisioni definitive.

LECCE – Dopo l’ultimo allenamento di questa mattina allo stadio comunale di Villafranca, il Lecce ha chiuso il periodo di ritiro nel Veronese e si è messo in viaggio alla volta di Pisa.Domani sera, all’Arena Garibaldi, la squadra giallorossa potrà tentare l’allungo sulla Cremonese che, invece.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate La Juve investe sulla fascia destra: colpo a zero in GermaniaLa Juve si conferma come una delle società più attente e forti sul mercato dei cosiddetti prospetti. Infortunio Luis Henrique, le opzioni per Chivu: chi sulla fascia destra contro Torino e Parma?di Alberto PetrosilliInfortunio Luis Henrique, sono diverse le opzioni per Cristian Chivu in vista della sfida di domenica contro il Torino:... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lecce, Di Francesco: In ritiro per preparare al meglio due gare fondamentali; Lecce, Di Francesco progetta la fuga: Verona e Pisa per staccare in classifica la Cremonese; Il Lecce a caccia del sorpasso, Di Francesco è carico: Ora il momento dell’orgoglio; Parma-Pisa e Verona-Lecce: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming, probabili formazioni. Lecce a Pisa per allungare sulla Cremonese. Per Di Francesco dubbi sulla fascia destraI salentini hanno l’occasione di aumentare il margine sui lombardi e avvicinarsi al traguardo della quarta salvezza consecutiva. Al seguito della squadra oltre mille tifosi, settore ospiti esaurito ... lecceprima.it Di Francesco: 'A Pisa per punti pesanti, gara cruciale per la salvezza'Di Francesco carica il Lecce per la sfida salvezza a Pisa: 'Il calore dei tifosi sarà fondamentale per trascinarci' ... it.blastingnews.com POST-GARA | Di Francesco: "Venuti a Verona per vincere, ma il punto va bene lo stesso" - facebook.com facebook