La Juve investe sulla fascia destra | colpo a zero in Germania

Da calciomercato.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha annunciato l’acquisto di un giocatore tedesco proveniente a parametro zero. Il calciatore ha migliorato le sue prestazioni dopo un infortunio che lo aveva tenuto fermo per circa sei mesi. La società ha rafforzato il reparto di destra, continuando a investire sui giovani talenti provenienti dal mercato internazionale. La scelta segue una strategia di rafforzamento del settore offensivo e laterale.

La Juve si conferma come una delle società più attente e forti sul mercato dei cosiddetti prospetti. L’ultimo, ma non ultimo finito sotto la lente dei bianconeri gioca in Germania, per la precisione nel Colonia. Stando a ‘KSTA.de’, nel mirino di Comolli e soci c’è David Furst. Trattasi di un terzino destro di soli 18 anni, attualmente nella rosa del Colonia U19. Il tedesco di origini congolesi si è molto contraddistinto negli ultimi mesi: tra le prestazioni migliori c’è quella fornita contro l’Inter in Youth League lo scorso 4 febbraio. Enligt Kölner Stadt-Anzeiger är Juventus intresserade av FC Kölns 18-åriga försvarare David Fürst och har scoutat honom vid flertalet tillfällen. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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