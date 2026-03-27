La Juve investe sulla fascia destra | colpo a zero in Germania

La Juventus ha annunciato l’acquisto di un giocatore tedesco proveniente a parametro zero. Il calciatore ha migliorato le sue prestazioni dopo un infortunio che lo aveva tenuto fermo per circa sei mesi. La società ha rafforzato il reparto di destra, continuando a investire sui giovani talenti provenienti dal mercato internazionale. La scelta segue una strategia di rafforzamento del settore offensivo e laterale.

La Juve si conferma come una delle società più attente e forti sul mercato dei cosiddetti prospetti. L’ultimo, ma non ultimo finito sotto la lente dei bianconeri gioca in Germania, per la precisione nel Colonia. Stando a ‘KSTA.de’, nel mirino di Comolli e soci c’è David Furst. Trattasi di un terzino destro di soli 18 anni, attualmente nella rosa del Colonia U19. Il tedesco di origini congolesi si è molto contraddistinto negli ultimi mesi: tra le prestazioni migliori c’è quella fornita contro l’Inter in Youth League lo scorso 4 febbraio. Enligt Kölner Stadt-Anzeiger är Juventus intresserade av FC Kölns 18-åriga försvarare David Fürst och har scoutat honom vid flertalet tillfällen. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - La Juve investe sulla fascia destra: colpo a zero in Germania Articoli correlati Calciomercato Juve, chi è in vantaggio sulla fascia destra. La situazione in casa bianconera tra gennaio e giugnodi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, chi è in vantaggio sulla fascia destra. Leggi anche: Spence Juve: nuovo obiettivo per la fascia destra. Ottolini si muove per l’esterno del Tottenham Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juve investe Temi più discussi: Juventus investe sul futuro: acquistato il J Hotel per 23 milioni, vantaggi su conti e strategia; Criscitiello boccia Spalletti: allarme Juve Champions; Juventus, investimento sui terreni del JHotel: affare da 23 milioni; Vlahovic investe sul futuro alla Juve. Vlahovic investe sul futuro alla JuveItalia, vali dieci volte di più. Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla differenza di valore tra la rose della nazionale italiana ... tuttojuve.com Juventus investe sul futuro: acquistato il J Hotel per 23 milioni, vantaggi su conti e strategiaJuventus investe sul futuro: acquistato il J Hotel per 23 milioni, vantaggi su conti e strategia La Juventus rafforza il proprio patrimonio immobiliare e ottimizza la gestione ... tuttojuve.com [GdS] La Juve investe sul futuro: acquistato il J|Hotel per 23 milioni, vantaggi su conti e strategia https://ow.ly/7v9O50Yx8gs - facebook.com facebook