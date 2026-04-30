LeBron James coinvolto in uno scontro verbale mentre i Lakers sentono il calore dopo la vittoria dei Rockets

LeBron James è stato coinvolto in un acceso scambio verbale durante la partita tra i Lakers e i Rockets. La discussione è avvenuta dopo che la squadra di Houston ha ottenuto una vittoria. L’episodio si è verificato sul campo, mentre le due squadre si confrontavano dopo il match. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, che hanno riportato il fatto nelle loro cronache sportive.

2026-04-30 10:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: LeBron James e i Los Angeles Lakers sono a metà strada nel creare la storia per le ragioni sbagliate con gli Houston Rockets che si rifiutano di andare via nella serie del primo turno della Western Conference. I Rockets hanno vinto Gara Cinque 99-93 mercoledì sera riducendo il vantaggio dei Lakers a 3-2, dopo essere stati sotto 3-0. Nessuna squadra è mai riuscita a rimontare da un 3-0 in una serie di play-off NBA. Le squadre ora torneranno a Houston per Gara Sesto domani sera con James e la sua squadra che iniziano a sentire un po’ di pressione.🔗 Leggi su Justcalcio.com Lebron James Has OFFICIALLY DESTROYED The Lakers Season Notizie correlate Leggi anche: Lakers vs Mavericks, Rockets vs Warriors segnano mentre LeBron James, Cooper Flagg e Steph Curry reagiscono LeBron James vola così a canestro a 41 anni! Lakers-Rockets, highlightsSesta vittoria di fila in Nba per i Los Angeles Lakers, che battono 92-100 gli Houston Rockets. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L’analisi di Gara 3: Alperen ?engün cambia la partita, LeBron James la chiude; Shai Gilgeous-Alexander vince il Clutch Player of the Year; L’ex stella della NBA Damon Jones si dichiara colpevole per lo scandalo del gioco d’azzardo. Lakers, LeBron James in campo col figlio BronnyStoria sportiva e storia familiare, LeBron James e Bronny James domenica scorsa sono diventati i primi padre e figlio a giocare insieme in una partita Nba, mentre i Los Angeles Lakers perdevano ... rainews.it Lebron James e il figlio Bronny hanno messo su uno spettacolo mai visto nella storia dei playoff NBALeBron e Bronny James firmano la prima azione padre-figlio nei playoff NBA. Assist e punto che fanno impazzire i Lakers in gara-3 contro gli Houston Rockets scrivendo anche una nuova pagina di storia. fanpage.it