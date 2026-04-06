Lakers vs Mavericks Rockets vs Warriors segnano mentre LeBron James Cooper Flagg e Steph Curry reagiscono

Nella notte si sono disputate diverse partite tra le squadre di basket, tra cui Lakers contro Mavericks e Rockets contro Warriors. Durante le gare sono stati segnati vari punti e ci sono state reazioni di alcuni dei giocatori più noti, come LeBron James, Cooper Flagg e Steph Curry. La partita tra Lakers e Mavericks si è conclusa con un risultato che ha attirato l’attenzione, mentre le altre sono state caratterizzate da azioni decisive e interventi di rilievo.

2026-04-06 11:22:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: LeBron James ha espresso il suo “amore” per le prestazioni di Cooper Flagg dopo che il diciannovenne ha segnato 45 punti nella vittoria casalinga per 134-128 dei Dallas Mavericks sui Los Angeles Lakers domenica. I Mavericks sono 12esimi nella Western Conference ma hanno regalato ai Lakers, terzi in classifica, la seconda sconfitta consecutiva nonostante James abbia segnato 30 gol in risposta in assenza dell’infortunato Luka Doncic. “Sembra che adori il gioco”, ha detto James della prima scelta assoluta al draft Flagg. “Si sta dando da fare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Lakers vs Mavericks, Rockets vs Warriors segnano mentre LeBron James, Cooper Flagg e Steph Curry reagiscono Flagg colpisce ancora: 45 punti contro LeBron! Durant stende i Warriors, che ritrovano CurryIl rientro di Curry non basta ai Warriors che si fanno superare dai Rockets, i Thunder distruggono i Jazz mentre i Mavericks, trascinati da un super... LeBron James vola così a canestro a 41 anni! Lakers-Rockets, highlightsSesta vittoria di fila in Nba per i Los Angeles Lakers, che battono 92-100 gli Houston Rockets. Temi più discussi: NBA, risultati della notte: Miami e Lakers ok. Oklahoma all’overtime; Los Angeles Lakers - Phoenix Suns; NBA, Lakers alla 50^ vittoria con Don?i? show, Pistons dominano a Est e Blazers riaprono la corsa Play-In; NBA, risultati di fuoco: OKC segna 146, Clippers travolgenti. NBA, super LeBron non basta: tripla doppia sfiorata a Dallas, ma vincono i MavsJames prova a supplire alle assenze di Doncic e Reaves, senza però riuscire a trascinare i Lakers alla vittoria ... sport.sky.it LeBron James, Lakers fall to Cooper Flagg, Mavericks in first game since injuries to Doncic, ReavesThe Lakers got their first taste at life without Luka Doncic and Austin Reaves on Sunday night at American Airlines Center. And it was just as bitter ... sports.yahoo.com , ! Cooper Flagg si prende la scena con una prestazione leggendaria: 45 punti, 8 rimbalzi e 9 assist. I Mavericks superano i Lakers, a cui non basta un sontuoso LeBron James d facebook Dallas piega i Gialloviola, che rincorrono per tutta la gara. LeBron James (30 punti e 15 assist) duella con Cooper Flagg (45 punti), ma non basta. Prima tripla doppia della carriera per Luke Kennard. Il racconto della gara tra Mavericks e Lakers: x.com