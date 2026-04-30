Leao va via | scelto il nuovo attaccante del Milan

Nella giornata di oggi, si sono registrate novità importanti in casa Milan riguardo alla rosa dell’attacco. Dopo una fase di trattative, il club ha annunciato la partenza di un attaccante e ha ufficializzato il nome del nuovo giocatore che si unirà alla squadra. La decisione arriva al termine di ore intense di negoziati e comunicazioni tra le parti coinvolte, con il club che ha condiviso le informazioni ufficiali attraverso i canali comunicativi.

Ore caldissime in casa Milan per quel che concerne il calciomercato: ecco cosa sta succedendo a Milanello. Con il pari interno contro la Juventus e la quasi aritmetica qualificazione alla prossima Champions League, in casa Milan è arrivato il momento di cominciare a studiare le strategie di calciomercato da attuare la prossima estate. Sotto i riflettori c’è soprattutto il futuro di Rafael Leao, che viene da una stagione di certo non esaltante in rossonero e che potrebbe salutare la compagnia in estate. Leao (Ansa Foto) – calciomercato.it L’attaccante portoghese è finito nel mirino del Manchester United che – secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ – sarebbe pronto a farsi ufficialmente avanti per provare a portarlo in Inghilterra l’anno prossimo.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Leao va via: scelto il nuovo attaccante del Milan Leao decide il match tra Milan e Lazio Notizie correlate Leggi anche: Leão da attaccante non va: i gol latitano, così come i tiri. Per il futuro … Leggi anche: Trevisani sul Milan: “Leao ha 9 gol, il problema dell’attaccante è relativo” Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Milan: via Leao, dentro Sorloth e Zirkzee. Juve-Allison: ecco le cifre. Inter di nuovo su Nico Paz; Milan, mal di pancia Leao: Rafa chiude Instagram dopo i nuovi fischi. È il segnale che avvicina l’addio?; Milan, dopo i fischi Leao si cancella da Instagram; Leao proposto al Barcellona: la verità sull'interesse per il numero 10 del Milan. LEAO ROMPE IL SILENZIO IL MESSAGGIO SUI SOCIAL - facebook.com facebook - Il Manchester United sarebbe tornato ad interessati a Rafael #Leao. I Red Devils avrebbero in mentre tre contropartite tecniche da inserire nell’affare tra cui Marcus #Rashford. Cosa fareste se foste il #Milan x.com