Leão, attaccante del Milan, ha fornito un assist decisivo nella recente partita contro il Verona, ma i gol, invece, continuano a mancare. Nonostante il contributo in assist, le sue prestazioni offensive non hanno ancora prodotto i risultati attesi in termini di reti segnate. La squadra si affida a lui come prima punta, ma i risultati realizzativi restano un problema aperto.

Il Milan vince contro il Verona (qui le pagelle) e allunga sul quinto posto. Visto il doppio vantaggio negli scontri diretti contro il Como e contro la Roma, il Diavolo ha di fatto 9 punti da gestire, quando mancano 5 partite al termine. Matematicamente parlando, alla squadra di Massimiliano Allegri mancano 7 punti per qualificarsi matematicamente alla prossima edizione della Champions League, non contando i possibili passi falsi di chi è indietro. I rossoneri hanno vinto con il gol di Rabiot sul bellissimo assist di Leão. Il portoghese non ha giocato una grandissima partita, ma è stato comunque decisivo con il passaggio vincente per l'inserimento del francese.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leão da attaccante non va: i gol latitano, così come i tiri. Per il futuro …

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