Il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato la situazione del Milan, sottolineando che Leao ha segnato nove gol in questa stagione. Ha anche parlato della possibile assenza di una prima punta di ruolo, ma ha dichiarato che il problema dell’attaccante è relativo. La discussione si è concentrata sulle scelte offensive della squadra e sulla presenza di Leao come principale riferimento in attacco.

Continua la stagione del Milan. Per molti il vero problema del club rossonero è la mancanza di una vera prima punta. Questo ad esempio il parere del giornalista Franco Ordine di questa mattina su 'Il Corriere dello Sport': "Ecco cosa servirebbe ad Allegri e al Milan. Un centravanti su cui contare sotto porta che abbia il famoso istinto e che non abbia bisogno di due, tre, quattro occasioni per firmare un sigillo". Discussione che è andata in scena anche a 'Pressing' di 'Mediaset'. Ecco il parere del giornalista Riccardo Trevisani. "Il problema del Milan sarà l'attaccante, il capocannoniere è Lautaro Martinez, secondo a 9 gol c'è Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Trevisani sul Milan: “Leao ha 9 gol, il problema dell’attaccante è relativo”

Infortunio Leao, l’esito degli esami strumentali: il verdetto sul problema muscolare accusato in Torino MilanVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex...

Trevisani sul Milan: “Un calo ci può stare. Ha giocato peggio quando ha messo i titolari”Il Milan continua con la sua stagione: dopo le due partite vinte di fila contro Verona e Cagliari, la squadra di Massimiliano Allegri si è...

Tutto quello che riguarda Trevisani.

Temi più discussi: Pressing: Non solo Bastoni: da Leao a Cheddira, le nuove simulazioni Video; Trevisani a SP: Parma in mano agli episodi, ma la rosa non è scarsa; Pellegatti: Milan-Parma e Lecce-Inter uguali, dico stupidate?. Trevisani: Non si può…; Trevisani: L'attacco del Milan? Perché non provare il tridente.

Milan, Leao nel mirino! Le parole di scuotono l’ambiente alla vigilia del derbyDure critiche per Rafa Leao alla vigilia del derby che il Milan giocherà contro l'Inter: ecco cos'è stato detto sul portoghese. spaziomilan.it

Milan, Leao centravanti è il problema? Ecco perché Allegri non ama il tridenteCon il Milan Allegri usa il tridente solo a gara in corso: a Cremona ha funzionato, ma nel derby col Inter difficilmente rivedremo il 4-3-3. Rebus attorno alla posizione di Rafael Leao centravanti. sport.virgilio.it

Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato del distacco dell'Inter in campionato e delle chance scudetto - facebook.com facebook