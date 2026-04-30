Leandro Bennato è definitiva la condanna per il boss che ha sequestrato e torturato i rivali

La Cassazione ha confermato la condanna definitiva a 19 anni e 4 mesi di carcere per Leandro Bennato, coinvolto in un episodio di sequestrato e tortura ai danni di rivali. La decisione è stata presa dalla quinta sezione penale, chiudendo così il procedimento legale nei confronti dell’imputato. La sentenza rappresenta l’epilogo di un procedimento iniziato con un processo di primo grado e proseguito nelle diverse fasi di giudizio.

La parola "fine" arriva dalla quinta sezione penale della Cassazione. La condanna a 19 anni e 4 mesi per Leandro Bennato è definitiva. L’uomo, noto negli ambienti criminali della Capitale come il ‘Biondo’, è stato riconosciuto colpevole di sequestro di persona a scopo di estorsione e detenzione.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Il tesoro del boss Leandro Bennato, sequestrate ville e 40 ettari di terreni per un milione di euroUn milione di euro tra immobili di pregio, conti correnti e decine di ettari di terreno. Roma, sequestro da 1 milione di euro al boss del narcotraffico Leandro Bennato: è detenuto al 41 bisI carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo al patrimonio del boss del narcotraffico romano Leandro Bennato al 41... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rovigo, così voleva evadere il superboss Leandro Bennato Un piano da 200mila euro, un elicottero e la fuga in Croazia; 200.000 euro per evadere in elicottero: il piano del boss Bennato sventato a Rovigo; Gambizzato il titolare di una sala scommesse di Velletri: è il cugino del boss Elvis Demce al 41 bis. Roma, droga e sequestri di persona: definitiva la condanna a 19 anni e 4 mesi per Leandro BennatoDiventa definitiva la condanna a 19 anni e 4 mesi per Leandro Bennato, accusato di sequestro di persona a scopo di estorsione e detenzione ai fini di spaccio di 107 chili di cocaina. I giudici della Q ... adnkronos.com Leandro Bennato, il boss mafioso (legato ai Senese) tenta l'evasione dal carcere in elicottero. Il piano di fuga da 200mila euroROVIGO - Un elicottero che plana sopra al carcere di Rovigo, si abbassa sui camminamenti di guardia, preleva il super boss del narcotraffico romano detenuto nella cella 18 e riparte puntando ... ilgazzettino.it Un elicottero pronto ad atterrare in carcere, 200 mila euro già messi sul piatto e una rotta tracciata fino alla Croazia. Non è la sceneggiatura di un film, ma il piano — dettagliato e concreto — che, secondo gli investigatori, Leandro Bennato stava organizzando - facebook.com facebook Rovigo, emergono nuovi particolari sul progetto di evasione dal carcere. A idearlo sarebbe stato Leandro Bennato, romano, 46 anni, boss del narcotraffico legato al clan Senese e considerato il mandante dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli detto Diabolik. x.com