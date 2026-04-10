Il tesoro del boss Leandro Bennato sequestrate ville e 40 ettari di terreni per un milione di euro

Nella vicenda giudiziaria che riguarda il narcotraffico nella capitale, sono stati sequestrati beni per un valore di un milione di euro appartenenti a un noto esponente del settore. Tra le proprietà confiscate figurano diverse ville, conti bancari e circa 40 ettari di terreni. Le autorità hanno avviato le procedure di sequestro nei confronti dell’indagato, ritenuto uno dei principali protagonisti dell’organizzazione criminale.

Un milione di euro tra immobili di pregio, conti correnti e decine di ettari di terreno. È il "tesoro" sottratto a Leandro Bennato, detto ‘Biondo’ o ‘Leo’, ritenuto dagli inquirenti uno dei vertici del narcotraffico romano. Insieme al suo socio Giuseppe Molisso, detto ‘Barba’, avevano messo in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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