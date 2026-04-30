Le università per Giulio la giornata dedicata a Regeni
Il 4 maggio alle 14.30, all’auditorium Santa Margherita-Emanuele Severino, si terrà una proiezione speciale del documentario "Giulio Regeni - Tutto il male del mondo", prodotto da Fandango e Ganesh produzioni, accompagnata da un dibattito dedicato ai temi della libertà di studio e di ricerca.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
76 Università per ricordare Giulio Regeni. I genitori: Traditi dai nostri governi
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