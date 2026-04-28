L' onda gialla travolge anche Pisa | Università protagonista nella Giornata per Giulio Regeni

Anche Pisa si unisce alla mobilitazione nazionale dedicata a Giulio Regeni, con l’Università protagonista della Giornata dedicata alla memoria del ricercatore. In totale, 76 università italiane partecipano all’evento con iniziative e manifestazioni per mantenere vivo il ricordo della vicenda di Regeni, coinvolgendo studenti, docenti e ricercatori in un percorso di sensibilizzazione. La giornata mira a ricordare la storia e a promuovere un impegno collettivo.

“Sono 76 le università insieme per Giulio Regeni, per passare il testimone di una storia che ci vede tutti coinvolti”. Con queste parole la senatrice a vita Elena Cattaneo ha commentato la tappa pisana delle iniziative dedicate a Giulio Regeni a 10 anni dalla morte.L’evento organizzato il 28.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Regeni, l’Università di Foggia aderisce all’iniziativa “Le Università per Giulio” Leggi anche: Regeni, Vanvitelli aderisce all’iniziativa ‘Le università per Giulio’ Aggiornamenti e contenuti dedicati Un''onda gialla' anche a Pisa per la giornata per Giulio RegeniSono 76 le università insieme per Giulio Regeni, per passare il testimone di una storia che ci vede tutti coinvolti. Con queste parole la senatrice a ... gonews.it Giulio Regeni e l’ostinata pretesa di una verità a cui non intendiamo rinunciareIl documentario di Simone Manetti, Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, procede con passo fermo nella ricostruzione di un’assenza che cammina tra le macerie di una verità troppo a lungo negata e ... greenme.it