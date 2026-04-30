Le autorità giudiziarie hanno avviato un’indagine nei confronti di un’ex igienista dentale, concentrandosi sul suo stile di vita e sulle relazioni avute in Uruguay. I magistrati stanno esaminando i dettagli delle connessioni e delle attività svolte in quel paese, con l’obiettivo di raccogliere elementi utili all’indagine. L’attenzione si concentra quindi sui contatti e sui movimenti dell’indagata all’estero.

Il fascicolo s’ingrossa. La Procura generale di Milano riparte da zero effettuando nuove e più approfondite verifiche su Nicole Minetti, l’ex igienista dentale che ha chiesto e ottenuto la grazia per il suo bambino adottato in Uruguay e affetto da una malattia grave. Si sta cercando di capire se ci siano eventuali procedimenti penali all’estero a carico di Minetti, da cui, se così fosse, si evincerebbe che non ci sarebbe stato quel «cambio di vita» testimoniato dalla donna. Tra i motivi addotti dalla stessa Minetti nella richiesta di grazia, infatti, emergeva «una seria e concreta volontà di riscatto sociale». «Ho fatto tutto secondo le regole, l’adozione e il resto», si difende lei.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Le toghe ora si buttano sulla Minetti. Vogliono indagare sullo «stile di vita»

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