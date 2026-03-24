Il decreto stabilisce le modalità per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste in conformità con le direttive europee. Viene specificato come devono essere gestite le batterie portatili e le responsabilità delle strutture coinvolte nel processo di raccolta. Le norme si applicano a tutti i soggetti che producono, distribuiscono o raccolgono batterie, garantendo un sistema di differenziazione e trattamento dei rifiuti.

L’Italia punta all’economia circolare e lo fa con il decreto che recepisce le direttive dell’Unione Europea in merito alla raccolta delle batterie portatili. L’obiettivo del Governo con il decreto, pubblicato ed entrato in vigore il 7 marzo 2026, è semplificare la burocrazia per i punti di raccolta e quindi potenziare il recupero delle materie prime critiche come litio e cobalto, fondamentali per la transizione energetica. La riforma riguarda le aziende, ma non solo, perché definisce una nuova gestione per i centri di assistenza e quindi anche per i cittadini. La raccolta delle batterie dovrebbe così diventare molto più semplice e chiara, senza più indurre in confusione i cittadini virtuosi che si impegnano nella raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Batterie esauste, dove si buttano: le regole sulla raccolta differenziata nel nuovo decreto

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