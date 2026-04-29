Verifiche su stile di vita Minetti e sentenza di adozione | per i media uruguaiani è altamente irregolare

I media uruguaiani hanno definito come “altamente irregolare” la sentenza di adozione relativa al figlio di Nicole Minetti e del suo compagno Giuseppe Cipriani. La Procura generale di Milano sta proseguendo le indagini sia sulla decisione giudiziaria che sullo stile di vita dell’ex igienista dentale, coinvolta nel procedimento. Le verifiche sono in corso per chiarire alcuni aspetti legati alla vicenda.

La Procura generale di Milano continua a indagare sulla sentenza di adozione del figlio di Nicole Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani, ma anche sullo stile di vita dell'ex igienista dentale di Berlusconi. La donna ha ottenuto la grazia dal Presidente della Repubblica dopo essere stata condannata in via definitiva a 3 anni e 11 mesi per il processo Ruby bis e per Rimborsopoli.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Caso Minetti, i dubbi sull’adozione del figlio. I media dell’Uruguay: “Altamente irregolare”Roma, 29 aprile 2026 – Il caso Nicola Minetti tiene banco anche sui media dell’Uruguay, dove si moltiplicano le indiscrezioni circa la passata... Caso Minetti, media dell’Uruguay: “Adozione del figlio altamente irregolare”. E citano donazioni all’EnteRoma, 29 aprile 2026 – Il caso Nicola Minetti tiene banco anche sui media dell’Uruguay, dove si moltiplicano le indiscrezioni circa la passata... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, Mattarella scrive a Nordio: Supposta falsità degli elementi, il ministero faccia verifiche urgenti. Ombre sull'adozione del bambino; Addio ai trucchi dei prestanome per non pagare multe e ammende, arriva il protocollo che segue i soldi come per i boss; Il Quirinale chiede verifiche sugli elementi forniti da Nordio per la grazia a Nicole Minetti; Grazia a Nicole Minetti, Quirinale: Chiesta verifica a ministero della Giustizia. Verifiche su stile di vita Minetti e sentenza di adozione: per i media uruguaiani è altamente irregolareLa Procura generale di Milano continua a indagare sulla sentenza di adozione del figlio di Nicole Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani, ma anche sullo ... fanpage.it Caso Minetti, da Procura generale di Milano verifiche su sentenza di adozione in Uruguay. Sotto la lente anche lo stile di vita dell'ex consiglieraIn corso gli accertamenti richiesti dal Quirinale sugli elementi alla base della grazia per motivi umanitari concessa alla ex consigliera regionale Nuove verifiche della Procura generale di Milano s ... adnkronos.com CONTROLLI “ALTO IMPATTO” A PAOLA: DROGA SEQUESTRATA, DENUNCE E VERIFICHE SULL'IMMIGRAZIONE Operazione interforze disposta dalla Questura di Cosenza: focus su sicurezza urbana, legalità e presenza straniera tra Paola e Fuscaldo http - facebook.com facebook La Polizia intensifica le verifiche: 101 armi ritirate in provincia di Bergamo x.com