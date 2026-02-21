La città allontana anche i turisti il caro prezzi spinge fuori Firenze le scolaresche e i gruppi low cost

A causa dei costi elevati, Firenze sta perdendo visitatori e gruppi scolastici. Molte scuole preferiscono evitare di soggiornare in città, preferendo destinazioni più economiche. La spesa per hotel e servizi sta scoraggiando le gite diurne, portando a una diminuzione delle presenze di studenti in visita. La situazione influisce anche sui negozi e sulle guide turistiche locali, che segnalano un calo di clienti. La tendenza riguarda ormai una fetta consistente di visitatori.

Firenze, 21 febbraio 2026 – Il 70 per cento delle scolareche dirette a Firenze in gita sceglie di non pernottare in città. Il dato, elaborato da Federconsumatori Toscana, fotografa un cambiamento ormai strutturale nei flussi del turismo studentesco e rappresenta uno degli effetti più evidenti della pressione dei costi che interessa le principali città d'arte italiane, a partire dalla nostra. Non si tratta di un calo di attrattività del capoluogo toscano, che anzi continua a esercitare un forte richiamo per il suo patrimonio storico e culturale, quanto piuttosto di una rimodulazione delle scelte logistiche guidata da ragioni strettamente economiche.