Per il britannico The Guardian l’Abruzzo è tra le 10 migliori mete per le vacanze low cost in famiglia

Non solo Spagna, Slovenia e Germania con il Lussemburgo, anche l’Italia può vantare e proporre viaggi accessibili e avventurosi quando si parte con bambini e adolescenti al seguito Il quotidiano britannico "The Guardian" ha inserito l’Abruzzo tra le 10 migliori destinazioni per vacanze economiche per famiglie in Europa. Non solo Spagna, Slovenia e Germania con il Lussemburgo, anche l’Italia può vantare e proporre viaggi accessibili e avventurosi quando si parte con bambini e adolescenti al seguito. L’Abruzzo è certamente un’ottima soluzione, un’alternativa a chi vuole trascorrere qualche giorno nella natura, e non solo, in Italia. Nel... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

