Le testimonianze che aiutano a dare coraggio

Da ilrestodelcarlino.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 aprile scorso la nostra classe II C ha partecipato a un incontro speciale con alcune ragazze " Esperte per esperienza ". Non erano insegnanti, ma giovani donne che hanno vissuto in passato situazioni difficili e disagi. Dopo essere state aiutate e curate hanno deciso di fare la stessa cosa per il prossimo, scoprendo di avere nuove capacità, raccontando la loro storia e dando una mano a chi ne ha bisogno. In cerchio ci hanno confidato le loro storie in modo sincero e diretto. All’inizio avevamo un po’ di paura di metterle a disagio con le nostre domande, ma poi l’atmosfera è diventata più serena. Durante l’incontro si è parlato soprattutto di emozioni, di come riconoscere, affrontarle e dell’importanza di non giudicare gli altri perché non sappiamo mai cosa sta passando una persona.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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