le testimonianze che aiutano a dare coraggio

Il 17 aprile scorso la nostra classe II C ha partecipato a un incontro speciale con alcune ragazze " Esperte per esperienza ". Non erano insegnanti, ma giovani donne che hanno vissuto in passato situazioni difficili e disagi. Dopo essere state aiutate e curate hanno deciso di fare la stessa cosa per il prossimo, scoprendo di avere nuove capacità, raccontando la loro storia e dando una mano a chi ne ha bisogno. In cerchio ci hanno confidato le loro storie in modo sincero e diretto. All’inizio avevamo un po’ di paura di metterle a disagio con le nostre domande, ma poi l’atmosfera è diventata più serena. Durante l’incontro si è parlato soprattutto di emozioni, di come riconoscere, affrontarle e dell’importanza di non giudicare gli altri perché non sappiamo mai cosa sta passando una persona.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Il “LATO OSCURO” del VATICANO su Internet: le TESTIMONIANZE che fanno paura

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Crans-Montana, le testimonianze: Vedevo mani e piedi, mi imploravano di aiutarli, Li abbiamo estratti uno dopo l’altro, Ho pensato: morirò davvero così?Ho provato a fare il massaggio cardiaco su una persona, ma non sono riuscito a salvarla e ho dovuto abbandonarla per aiutare chi aveva una possibilità. Ho sfondato la porta di emergenza e mi sono ... ilfattoquotidiano.it

“Le testimonianze raccolte da alcune delle persone accorse nell’immediatezza dei fatti, così come le immagini visionate – spiegano i legali delle famiglie – hanno sollevato rilevanti interrogativi sulla gestione delle prime fasi dell’emergenza” - facebook.com facebook

ANSA - L’inchiesta della Procura di Milano sul presunto “sistema” arbitrale, con al centro Gianluca Rocchi, avrebbe fatto emergere conferme su designazioni di arbitri considerate “pilotate”. Dalle testimonianze, anche degli stessi arbitri coinvolti, emergereb x.com