le cose che ci aiutano a sentirci meglio

Ogni giorno, molte persone scelgono attentamente i cibi e le abitudini che ritengono più utili per mantenersi in buona salute. La ricerca di un benessere quotidiano porta a preferire alimenti specifici e a seguire routine che favoriscono il proprio equilibrio fisico e mentale. Queste scelte sono spesso fatte con l’obiettivo di sentirsi meglio e di preservare il proprio stato di salute nel tempo.

Per sentirsi meglio ognuno di noi cerca ogni giorno i cibi migliori e le abitudini giuste per rimanere in salute. Stamattina abbiamo pensato a lungo a questo, ci siamo divisi in due gruppi e abbiamo parlato tra di noi cercando di ragionare insieme raccontandoci le nostre giornate e le nostre abitudini, poi abbiamo iniziato a scrivere. I cibi salutari per il nostro corpo secondo noi sono: la frutta, perché contiene l’acqua e le vitamine che ci danno energia e tanti zuccheri che non fanno male e la verdura, contenente molta acqua e fibre che aiutano l’intestino e ci fanno sentire molto leggeri. Inoltre per far stare bene il corpo bisognerebbe bere tanta acqua, senza esagerare.🔗 Leggi su Lanazione.it

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