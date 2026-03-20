Durante l’ultima gara del 1976 a Modena, molti piloti hanno condiviso ricordi della competizione, descrivendo la pista come molto apprezzata da tutti. Alcuni di loro hanno raccontato che durante la corsa si sentiva spesso il desiderio di accelerare, lasciando intendere il livello di adrenalina e coinvolgimento vissuto in quella competizione. Abbiamo intervistato alcuni di questi protagonisti per conoscere meglio quei momenti.

La gara di Modena, la pista di Modena, piaceva a tutti i piloti. Siamo andati a cercarne alcuni di coloro che corsero, ed anche vinsero, in quell’ultimo appuntamento del 1976. Walter Villa e Otello Buscherini purtroppo non sono più tra noi, e nella 350 dopo di loro andò sul podio il lughese Mario Lega (campione del mondo l’anno dopo in due e mezzo con la Morbidelli). "A Modena era bello, arrivavi e spesso potevi girare senza prenotare la pista, a meno che non provasse la Ferrari e allora, finchè loro erano sul circuito, dovevi farti da parte. È stata la prima pista dove ho girato da giovanissimo con una Motobi 50: era una pista facile, la differenza la facevi se curavi i particolari, in quel ’76 arrivai terzo nella tre e mezzo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le testimonianze: "Ti veniva voglia di dare gas..."

Articoli correlati

“Non credo che la sovraesposizione abbia senso. Quel dare-dare-dare rende identici. Ti toglie la magia. Ora studio Scienze Umane e il latino”: parla BlancoIl cantautore ad un certo punto della sua vita artistica ha deciso di staccare la spina.

Leggi anche: WWE: Jey Uso e la voglia di singolo, c’è ancora molto da dare

FIN del SODALICIO: Salinas y Salum Exponen la Lucha contra SECTAS Católicas BERGOGLIO - PREVOST #90